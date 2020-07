Rifiuti: Legambiente Lazio, a Roma anche senza turisti cassonetti pieni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo alle solite e anche in questo luglio, come negli ultimi anni, si assiste alla vergognosa situazione dei cassonetti stracolmi e dei rifiuti abbandonati nelle strade di Roma". Lo scrive in una nota il segretario di Legambiente Lazio Roberto Scacchi. "Tutto ciò - aggiunge - nonostante la stagione a dir poco particolare, nonostante lo stop pressoché totale del turismo e di interi comparti produttivi. Mentre in Campidoglio si spende tempo per l'ok definitivo alla costruzione di stadio e nuovo quartiere di uffici a Tor di Valle, rimane per l'ennesima volta irrisolta la situazione del decoro di Roma, con l'alibi della mancanza impiantistica dietro la quale si cerca di nascondere l'incapacità totale di raccogliere i rifiuti nonché di costruire impianti. La strada giusta è il porta a porta ovunque e invece si torna ai cassonetti, è la realizzazione di dieci biodigestori anaerobici e invece si pensa solo a creare nuove discariche, è l'aumento delle isole ecologiche per gli ingombranti rimaste però le stesse da decenni, è la tariffa puntuale del tutto inapplicabile con la scarsa percentuale di differenziata romana", conclude Scacchi. (Com)