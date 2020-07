Usa: nuovo pacchetto di aiuti, i Repubblicani vogliono ridurre il numero di beneficiari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca e i Repubblicani al Congresso stanno valutando l’ipotesi di restringere il numero di beneficiari del prossimo pacchetto di aiuti da 1.200 dollari per aiutare i cittadini degli Stati Uniti a superare la crisi originata dalla pandemia di coronavirus. Lo scrive il “Washington Post”. Lo scorso marzo il Congresso ha approvato un primo pacchetto di aiuti di cui hanno beneficiato almeno 159 milioni di statunitensi che nel 2019 hanno guadagnato meno di 75 mila dollari. L’ipotesi allo studio della Casa Bianca e dei deputati Repubblicani, secondo quattro fonti citate dal “Washington Post”, prevede l’abbassamento della soglia sotto i 75 mila dollari: la cifra esatta, tuttavia, sarebbe ancora oggetto di trattative. Questa settimana il leader della maggioranza al Senato, Mitch McConnell, ha dichiarato che i pagamenti dovrebbero servire ad aiutare in via prioritaria chi guadagna meno di 40 mila dollari l’anno. Sempre questa settimana, il vice presidente Mike Pence ha dichiarato che l’amministrazione del presidente Donald Trump vorrebbe limitare il futuro pacchetto di aiuti a mille miliardi di dollari. Altri esponenti repubblicani al Senato si sono detti contrari all’invio di una nuova tornata di assegni, sostenendo che le autorità federali hanno già speso troppo denaro dei contribuenti per contrastare gli effetti della pandemia. Finora ammontano a oltre 3 mila miliardi i fondi stanziati dagli Stati Uniti in risposta all’emergenza. (Nys)