Kosovo: Fmi, dati positivi su stabilità finanziaria, rivedere governance della Banca centrale (5)

- La missione dell’Fmi inoltre effettuato valutazioni diagnostiche sulle condizioni preliminari per l'istituzione di mercati dei capitali in Kosovo, comprese le società di investimento; nonché il possibile impatto sulla stabilità finanziaria. La valutazione del Fondo ha mostrato che sono state attuate quasi tutte le raccomandazioni del Fsap del 2012, così come sono stati raggiunti dei progressi sulla vigilanza bancaria. Sulla base della valutazione diagnostica, la missione ha formulato diverse raccomandazioni per ovviare alle carenze e ha presentato una tabella di marcia preliminare che dà la priorità alle aree chiave per sostenere le riforme del settore finanziario. Le principali raccomandazioni si concentrano sulla necessità di rivedere e aggiornare la struttura organizzativa della Banca centrali e dei suo organi di governo; migliorare la preparazione alle crisi delle banche e monitorare i rischi di liquidità delle banche; migliorare la condotta del mercato e la supervisione in loco delle compagnie assicurative; rivedere le disposizioni istituzionali, la governance e il personale istituzionale della Banca a sostegno della stabilità finanziaria e della politica macroprudenziale; a medio termine, garantire che vengano poste le basi fondamentali per la creazione di un settore di fondi di investimento in Kosovo; stabilire una strategia nazionale per l'inclusione finanziaria per consentire il monitoraggio e la valutazione di eventuali rischi per la stabilità finanziaria; e sviluppare conti finanziari settoriali e statistiche di bilancio. (Kop)