Speciale infrastrutture: M5s Lazio, no a vecchi progetti Roma-Latina e Orte-Civitavecchia

- In un momento di grave crisi economica "come quella inasprita dall'emergenza covid19, il Decreto Semplificazioni può fare davvero la differenza rispetto al passato: non solo facendo ripartire i cantieri ma garantendo finalmente ai cittadini e ai territori delle infrastrutture sicure, efficienti e a basso impatto ambientale, con una nuova visione mai adottata prima". Così in una nota i consiglieri regionali M5S del Lazio. Pertanto anche per il Lazio "ci auguriamo che siano accantonati progetti ormai superati e devastanti per il territorio -prosegue la nota-, frutto della vecchia politica, quali quelli relativi all'autostrada Roma-Latina e al tracciato della superstrada Orte-Civitavecchia, e sostituiti con progetti alternativi, a ridotto impatto economico ed ambientale, su cui i comuni interessati, i comitati cittadini e gli altri attori in causa si sono già espressi favorevolmente. E' indicativo che anche stakeholder del mondo imprenditoriale, come ad esempio il presidente dell'Associazione costruttori edili di Roma (Acer), Rebecchini, noto sostenitore del progetto dell'autostrada Roma-Latina, di recente in un'intervista su Il Sole 24 Ore, abbia invece espresso le sue perplessità sulla remunerabilità dell'opera per il privato che investe tramite il pagamento del pedaggio autostradale e che quindi si potrebbero 'utilizzare i 468 milioni resi disponibili dal Cipe e già salvati dalla perenzione una volta, per l'adeguamento e la messa in sicurezza dell'attuale tracciato della Pontina con gara ordinaria suddivisa in lotti per consentire la partecipazione delle Piccole e medie imprese'". (Com)