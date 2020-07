Speciale scuola: De Cristofaro (Leu), tutto il supporto necessario per ripartenza a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo del Veneto "si è positivamente attivato in anticipo, con un lavoro molto proficuo sul territorio che ha prodotto uno strumento di supporto efficace per tutte le scuole della regione, un vero e proprio manuale operativo per la ripartenza". Lo scrive su Facebook il sottosegretario all'istruzione, Peppe De Cristofaro, che ieri ha partecipato al tavolo operativo per la riapertura della scuola in sicurezza del Veneto con l'assessore regionale Donazzan, la direttrice dell'Usr del Veneto Carmela Palumbo, i rappresentanti di Upi, Anci, delle rappresentanze sindacali e delle scuole paritarie. "Ringrazio tutti per la partecipazione e per l'impegno competente e puntuale dimostrato", si legge nel post. "Nell'incontro abbiamo affrontato le criticità emerse, calendarizzato i successivi incontri e programmato le conferenze di servizio territoriali che si svolgeranno già in settimana. Nelle prossime due settimane - prosegue il sottosegretario di Leu - saremo impegnati nell'analisi dei fabbisogni specifici delle singole scuole, raccogliendo le necessità e i bisogni degli istituti scolastici della regione. Sono fiducioso che lo spirito fattivo e collaborativo di oggi proseguirà anche nelle prossime settimane e che riusciremo a fare un buon lavoro". De Cristofaro aggiunge poi che "seguirò il tavolo regionale del Veneto con costanza e tempestività per riuscire a dare tutto il supporto e il sostegno necessario da parte del Ministero alle scuole venete - conclude - per la ripartenza in classe a settembre con criteri di assoluta sicurezza". (Rin)