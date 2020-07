Speciale scuola: assessore Bravi (Marche), rafforzamento organico a tavolo in Conferenza Regioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore all'Istruzione della regione Marche, Loretta Bravi, insieme agli assessori all'istruzione delle Regioni al termine della riunione della commissione Istruzione e Lavoro della Conferenza delle Regioni ha espresso forte preoccupazione perché non sono arrivate le risposte del ministero dell'Istruzione alle richieste presentate in occasione del parere sul Piano scuola 2020-21. "In particolare – hanno ricordato gli assessori - la ministra aveva assunto l'impegno di rafforzare l'organico con la previsione di un 'organico per l'emergenza', partendo dal reintegro immediato dei 1.090 posti comuni di docenti e dalla conferma del numero di autonomie scolastiche dell'anno in corso". In accordo con la coordinatrice della Commissione Cristina Grieco, assessore della Toscana, l'assessore all'Istruzione Loretta Bravi ha auspicato "che il contingente di organico per l'emergenza sia ripartito fra le Regioni in base a criteri e parametri trasparenti e condivisi e non i base alle richieste dei tavoli regionali senza regole uniformi tra territori e tra scuole. Oggi comunque in Conferenza delle Regioni è previsto un punto specifico sul Piano Scuola e in quella sede evidenzieremo le maggiori criticità da risolvere quanto prima per poter riaprire le scuole in sicurezza e nei tempi stabiliti". (Ren)