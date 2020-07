Polonia: elezioni presidenziali, Trzaskowski punta a completare "l'impresa" al ballottaggio di domenica (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da diverse settimane i sondaggi danno Duda e Trzaskowski quasi appaiati, ma quest'ultimo si trova nell'ingrata situazione di dover mobilitare un elettorato variegato e di farlo mentre viene sottoposto alle critiche di diversi media pubblici, non troppo velatamente schierati con il presidente uscente. L'emittente televisiva "Tvp" – o "TvPiS", come viene spesso soprannominata dai suoi detrattori – dipinge senza tregua Trzaskowski come un estremista che minaccia i valori cattolici tradizionali con le sue aperture alla comunità Lgbt, oppure come un incompetente asservito a interessi stranieri. La necessità di Trzaskowski di attirare l'elettorato moderato, in un Paese che resta comunque abbastanza conservatore su certi temi, lo ha costretto talvolta ad assecondare Duda. Trzaskowski ha per esempio sentito la necessità di esplicitare il suo no alle adozioni gay. (segue) (Vap)