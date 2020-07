Polonia: elezioni presidenziali, Trzaskowski punta a completare "l'impresa" al ballottaggio di domenica (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta il fatto che l'attuale sindaco di Varsavia ha finora condotto una campagna migliore del suo predecessore, Kidawa-Blonska, reagendo agli attacchi con una retorica adeguata, combinando messaggi di critica allo status quo ad altri più "ecumenici", il tutto senza avere la potenza di fuoco mediatica del suo avversario. Fondamentale per una sua eventuale vittoria, sarà il voto dei 2,7 milioni di polacchi che al primo turno hanno premiato il candidato arrivato terzo, il cattolico moderato Szymon Holownia. Sebbene il presidente della Polonia non abbia grandi poteri, una vittoria di Trzaskowski sarebbe comunque uno spartiacque per il Paese. Rappresenterebbe infatti un ostacolo alla prosecuzione delle riforme della maggioranza di governo, per esempio quelle sulla giustizia o la "ripolonizzazione" dei media nazionali, su cui Trzaskowski sicuramente porrebbe il veto presidenziale. Per poter superare tale veto, la maggioranza avrebbe bisogno di una maggioranza dei tre quinti in parlamento, che attualmente non possiede. (Vap)