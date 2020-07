Urbanistica: Iorio (M5s), ok in commissione a variante per cabina elettrica piazza Dante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nell'ambito della commissione Urbanistica di Roma è stato espresso parere favorevole su una proposta di delibera di giunta riguardante l’adozione di una variante urbanistica al piano regolatore generale, necessaria per installare una cabina elettrica all’interno del giardino di piazza Dante, al centro del quartiere Esquilino nel Municipio I. In un post su Facebook la presidente M5s della commissione Donatella Iorio spiega: "La realizzazione della cabina elettrica all’interno dello spazio pubblico dei giardini si è resa necessaria a seguito della sistemazione dell’ex palazzo delle Poste di proprietà di Cassa depositi e prestiti, che dovrà accogliere alcuni uffici della presidenza del consiglio dei ministri. Per ragioni di sicurezza infatti la cabina elettrica non può rimanere collocata all’interno dell’edificio e deve essere spostata nell’adiacente piazza. L’intervento prevede la realizzazione di un manufatto di 4 metri per 4 metri, parzialmente interrato, rivestito in mattoni e travertino, così come specificato nel parere favorevole della Sovrintendenza capitolina. I costi dei lavori - aggiunge Iorio - saranno totalmente a carico di Cassa depositi e prestiti. Oltre alla realizzazione della cabina, necessaria all’alimentazione di circa 700 utenze, il progetto complessivo prevede il ripristino della piazza secondo il disegno originario, attraverso dei lavori di manutenzione straordinaria, per riconsegnarla alla piena fruibilità del quartiere e dei cittadini. Considerato l’interesse pubblico che riveste l’intervento e l’urgenza con cui la proposta di delibera è stata sottoposta ala commissione - conclude Iorio -, si prevede che la stessa sarà calendarizzata quanto prima per l’esame e il voto da parte dell’Assemblea capitolina".(Rer)