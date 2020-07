Presidenziali in Polonia, Trzaskowski punta a completare "l'impresa" al ballottaggio di domenica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rafal Trzaskowski punta a ribaltare i pronostici e a vincere al secondo turno delle elezioni presidenziali in Polonia del prossimo 12 luglio. Il sindaco di Varsavia e candidato sostenuto dalla Coalizione civica (Ko), potrebbe infatti completare questa domenica "l'impresa" iniziata al primo turno elettorale, quando ha ottenuto un sorprendente 30 per cento dei consensi e si è imposto come avversario di Andrzej Duda al ballottaggio. In origine Trzaskowski non era infatti il candidato presidenziale di Ko, ma ha sostituito solo il 15 maggio scorso Malgorzata Kidawa-Blonska, data in grande crisi dai sondaggi (addirittura al 4 per cento). In poco più di un mese, il sindaco di Varsavia è riuscito a modificare l'equilibrio di forze nella politica polacca, imponendosi come credibile sfidante del presidente uscente Duda e lanciando un messaggio "alternativo" a quello del partito di governo Diritto e giustizia (PiS).Trzaskowski è nato nella capitale polacca nel 1972. Dopo essersi laureato all'Università di Varsavia in lingua e letteratura inglese e avere studiato al Collegio europeo di Natolin, nel 2004 ha ottenuto un dottorato all'Istituto di studi internazionali presso il Dipartimento di giornalismo e scienze politiche della medesima Università. Tra il 2009 e il 2013 è stato eurodeputato e nel biennio 2013-14 è stato ministro della Pubblica amministrazione e della Digitalizzazione nel governo di Donald Tusk. Nell'esecutivo guidato da Ewa Kopacz nel 2014-15 è stato invece viceministro degli Esteri con delega all'Unione europea. Nel 2015 Trzaskowski è stato eletto deputato del Sejm, la camera bassa del parlamento polacco, che ha abbandonato nel 2018 dopo essere stato eletto sindaco di Varsavia al primo turno con il 56,67 per cento. Tra le iniziative da primo cittadino che ama sottolineare ci sono un programma per mettere a disposizione gratuitamente posti negli asili nido cittadini, l'aumento delle risorse per il programma di sostegno alla fecondazione in vitro e l'acquisto cospicuo di mezzi ecosostenibili di trasporto pubblico.Per quanto riguarda il programma elettorale per le presidenziali, in tema di welfare Trzaskowski si dice consapevole della popolarità di molte iniziative del governo attuale, dal programma di assegni familiari 500 Plus, alle tredicesime per i pensionati, e afferma pertanto di non volerne la cancellazione. Il candidato di Ko (alleanza composta da Piattaforma civica e da alcuni partiti minori, ovvero Nowoczesna, Inicjatywa Polska e i Verdi) sostiene al contempo la necessità di rendere asili nido e scuole materne gratuite e assicura che da presidente non firmerà mai leggi che limitino il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Trzaskowski è sensibile al tema della parità di genere e promette l'uguaglianza delle retribuzioni tra lavoratori e lavoratrici. Dichiara anche di voler aumentare le risorse per il settore sanitario. In ambito economico, il candidato dei liberali è a favore della cancellazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Pit) fino a 30 mila zloty annui (circa 6.700 euro). Vorrebbe anche che le donne ricevessero una quota fino a 200 zloty mensili (44 euro) sulla pensione per ogni figlio allevato. In generale, Trzaskowski parla anche di riduzioni di altre imposte, da quella sul reddito delle imprese (Cit) all'Iva, alle accise sui carburanti.In tema di politica estera, il candidato alle presidenziali dice che se sarà eletto inviterà il capo dello Stato francese e il cancelliere tedesco a Varsavia per rinnovare la cooperazione in seno al cosiddetto Triangolo di Weimar. Trzaskowski si dice anche contrario alla prosecuzione del progetto Nord Stream 2 e ritiene un errore da parte della Germania non bloccarlo. Se il suo avversario, Andrzej Duda, punta soprattutto sui rapporti privilegiati di Varsavia con Washington e sulla necessità di promuovere le esportazioni verso Paesi come la Cina, Trzaskowski ritiene una sua priorità quella di ripristinare una posizione forte della Polonia in seno all'Unione europea, anche in virtù dei contrasti fra Bruxelles e Varsavia emersi negli ultimi anni su temi quali lo stato di diritto.Da diverse settimane i sondaggi danno Duda e Trzaskowski quasi appaiati, ma quest'ultimo si trova nell'ingrata situazione di dover mobilitare un elettorato variegato e di farlo mentre viene sottoposto alle critiche di diversi media pubblici, non troppo velatamente schierati con il presidente uscente. L'emittente televisiva "Tvp" – o "TvPiS", come viene spesso soprannominata dai suoi detrattori – dipinge senza tregua Trzaskowski come un estremista che minaccia i valori cattolici tradizionali con le sue aperture alla comunità Lgbt, oppure come un incompetente asservito a interessi stranieri. La necessità di Trzaskowski di attirare l'elettorato moderato, in un Paese che resta comunque abbastanza conservatore su certi temi, lo ha costretto talvolta ad assecondare Duda. Trzaskowski ha per esempio sentito la necessità di esplicitare il suo no alle adozioni gay.Resta il fatto che l'attuale sindaco di Varsavia ha finora condotto una campagna migliore del suo predecessore, Kidawa-Blonska, reagendo agli attacchi con una retorica adeguata, combinando messaggi di critica allo status quo ad altri più "ecumenici", il tutto senza avere la potenza di fuoco mediatica del suo avversario. Fondamentale per una sua eventuale vittoria, sarà il voto dei 2,7 milioni di polacchi che al primo turno hanno premiato il candidato arrivato terzo, il cattolico moderato Szymon Holownia. Sebbene il presidente della Polonia non abbia grandi poteri, una vittoria di Trzaskowski sarebbe comunque uno spartiacque per il Paese. Rappresenterebbe infatti un ostacolo alla prosecuzione delle riforme della maggioranza di governo, per esempio quelle sulla giustizia o la "ripolonizzazione" dei media nazionali, su cui Trzaskowski sicuramente porrebbe il veto presidenziale. Per poter superare tale veto, la maggioranza avrebbe bisogno di una maggioranza dei tre quinti in parlamento, che attualmente non possiede. (Vap)