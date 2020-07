Russia: Rospotrebnadzor propone ripresa voli verso Italia, otto paesi europei e Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio federale per la protezione dei consumatori (Rospotrebnadzor) ha proposto di riprendere i voli con nove paesi europei: Italia, Regno Unito, Ungheria, Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Finlandia, nonché con Cina, Vietnam, Mongolia e Sri Lanka. È quanto si afferma in una missiva del vicepresidente di Rospotrebnadzor, Mikhail Orlov, inviato all'Agenzia federale dei trasporti aerei ed al ministero dei trasporti, citata dall'agenzia di stampa "Rbk". A inizio luglio Rosavjatsja ha rinnovato nuovamente il divieto per i voli verso l'estero imposto per motivi sanitari.(Rum)