Romania: Iohannis, la pandemia ha rivelato una serie di fragilità sistemiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 ha rivelato una serie di fragilità sistemiche in Romania. Lo ha affermato il presidente della Romania, Klaus Iohannis, in una dichiarazione alla stampa. "La pandemia ha rivelato una serie di vulnerabilità sistemiche, come un'economia nazionale fortemente squilibrata, mancanza di investimenti pubblici, bassa produttività e bassa capacità amministrativa. La crisi Covid-19 ha esercitato un'enorme pressione su quei sistemi pubblici che per anni sono stati autofinanziati e talvolta gestiti in modo irresponsabile. La sconsideratezza dei precedenti governi ha avuto un impatto negativo sulla capacità dello stato di rispondere a tale minaccia. A causa delle vulnerabilità sistemiche, lo sforzo delle autorità romene di gestire una crisi di tale portata è stato tanto più difficile", ha affermato il capo dello Stato a Palazzo Cotroceni. Iohannis ha ricordato il decreto che ha firmato a marzo, relativo all'istituzione dello stato di emergenza sul territorio romeno. "Il pericolo di una massiccia diffusione del virus può essere evitato solo adottando provvedimenti fermi", ha detto il presidente, aggiungendo che l'evoluzione della situazione epidemiologica a livello nazionale ha messo in evidenza "gravi carenze nei sistemi più importanti dello stato, specialmente in quello medico, dove è stata riscontrata la mancanza di materiali per garantire le necessità primarie ed essenziali".(Rob)