Russia: sindaco di Mosca, non più necessario uso mascherine nelle aree comuni

- Il sindaco di Mosca, Sergei Sobjanin, ha firmato un decreto che abolisce una serie di restrizioni imposte nella capitale a causa della diffusione del coronavirus. In particolare, dal 13 luglio la mascherina medica resterà obbligatoria solo sui trasporti pubblici, nelle strutture mediche, nei negozi e in altri luoghi pubblici; l'obbligo di mascherine e guanti fuori dalla propria abitazione, anche per strada, era stato imposto con decreto il primo giugno. Vengono abolite le restrizioni nelle attività delle istituzioni scolastiche e nei parchi divertimento, centri culturali e organizzazioni per il tempo libero. I locali pubblici come circoli e discoteche potranno riprendere le loro attività, a condizione che il numero di visitatori non superi il 50 per cento della capacità massima.(Rum)