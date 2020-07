Credito: Villarosa (M5s) su Fir, in arrivo primi controlli e delibere di ammissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato al Mef, Alessio Villarosa, del M5s, ha ringraziato "il direttore Ade Ernesto Ruffini per aver predisposto rapidamente il sistema informatico con il quale la segreteria tecnica potrà verificare il requisito di reddito dichiarato dai risparmiatori nelle istanze di indennizzo. La bozza della convenzione - si legge in una nota - verrà firmata prossimamente ed a decorrere dal 20 luglio verrà attivato formalmente il sistema. La Commissione, per ottimizzare i tempi, sta comunque procedendo all’esame istruttorio delle pratiche, ed una volta pronti con il sistema informatico si procederà alle relative delibere. Ringrazio il magistrato Gianfranco Servello per l’ottimo lavoro che sta svolgendo. Intendo, quindi, rassicurare i risparmiatori, le attività sono regolarmente in corso ed entro i tempi rappresentati si perverrà alle prime delibere di ammissione", conclude il sottosegretario. (Com)