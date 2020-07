Decreto Rilancio: Taverna (M5s), Fondo nuove competenze è opportunità per lavoratori e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Senato Paola Taverna, del Movimento cinque stelle, sottolinea su Facebook: "Dopo questi mesi difficili, il mercato del lavoro ci chiama ad affrontare una serie di sfide in linea con i nuovi scenari. Ci sono cose che devono essere riconsiderate - continua la parlamentare - tendendo conto delle necessità di tutti gli attori coinvolti: mondo imprenditoriale e lavoratori. Pertanto, oltre ai numerosi ammortizzatori sociali previsti da questo governo, nel decreto Rilancio abbiamo inserito il cosiddetto Fondo nuove competenze. Parliamo di 230 milioni di euro destinati a finanziare le ore di formazione per i lavoratori delle aziende che subiscono una contrazione dell'attività produttiva, senza che i lavoratori soffrano però una perdita di reddito". L'esponente del M5s spiega: "Con questo strumento puntiamo a migliorare le competenze dei lavoratori e a rendere più competitive le aziende che, a costo zero e in una fase delicata della loro vita, potranno diventare più competitive proprio investendo sulle loro risorse umane. Questo governo sta lavorando a un grande piano di rilancio del Paese. La ripartenza è possibile solo se sapremo trasmutare questa crisi in opportunità. E noi con tenacia e caparbietà ce la stiamo mettendo tutta per rendere l'Italia un Paese migliore, competitivo e dove le imprese tornano a investire - conclude Taverna - perché sanno di poter contare su un capitale umano e professionale d'eccellenza". (Rin)