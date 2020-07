Francia: Corte dei conti analizza i ritardi del cantiere della centrale Epr di Flamaville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costi per la realizzazione della centrale nucleare Epr di Flamnaville sono triplicati rispetto alle stime iniziali, arrivando a 12,4 miliardi di euro, mentre i tempi per la realizzazione sono passati a 3,5 e 187 mesi. È quanto emerge dal rapporto riguardante il progetto preparato dalla Corte dei conti di Parigi, presieduto da Pierre Moscovici. Inizialmente previsto per il 2012, l'entrata in servizio della centrale è ormi fissata al 2023. "Gli importanti ritardi del cantiere e i costi aggiuntivi molto significativi sono conosciuti", ha detto Moscovici. La Corte dei conti ha rintracciato la storia della filiera Epr per analizzare i motivi alla base di questa situazione. Tra le principali cause c'è la rivalità tra i gruppi Electricité de France (Edf) e l'ex Areva. "Questa competizione tra le due aziende non è stata arbitrata dai poteri pubblici" e ha portato a una sorta di rilancio "precipitoso dei cantieri di costruzione dei primi due Epr" a Olkiluoto, in Finlandia, e a Flamanville. Questa volontà di andare velocemente ha portato a una "sottovalutazione della complessità della costruzione", ha fatto sapere la Corte dei conti. A questi problemi se ne sono aggiunti altri di gestione. Edf ha creato una squadra specializzata nella gestione del progetto solamente nel 2015, troppo tardi secondo gli osservatori. (Frp)