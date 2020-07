Decreto Rilancio: Cubeddu (M5s), accolto odg per sostenere famiglie monogenitoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono soddisfatto per l'accoglimento da parte del governo di un ordine del giorno al decreto Rilancio, che porta la mia firma ma che è frutto di un lavoro condiviso con la senatrice Susy Matrisciano, che punta ad assicurare un sostegno concreto alle famiglie monogenitoriali". Così in una nota il deputato del Movimento 5 stelle in commissione lavoro alla Camera, Sebastiano Cubeddu. "Quella delle famiglie con un solo genitore è una realtà in costante aumento nella società italiana a tutela della quale è necessario intervenire in tempi brevi", si legge. "Tra le misure di sostegno che abbiamo proposto - aggiunge il deputato del M5s - la possibilità di valutare l'introduzione di un congedo straordinario di 15 giorni al genitore lavoratore con un'indennità al 100 per cento della retribuzione, da estendere anche ai genitori di figli fino a 16 anni di età, di figli con disabilità e ai genitori lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Dimostriamo così un'attenzione particolare a queste famiglie che trovano più complicato condividere il carico di cura domestico e familiare legato alla gestione dei figli", conclude Cubeddu.(Com)