Decreto Rilancio: Lollobrigida (Fd'I), bene ok a mio odg su tutela diritti persone con disabilità

- Il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, afferma: "Bene l'accoglimento dell'ordine del giorno a firma mia e di Giorgia Meloni che impegna il governo a garantire che l'erogazione del Fondo destinato all'aumento delle pensioni d'invalidità civile avvenga sentite le associazioni di categoria più rappresentative, al fine di assicurare un'adeguata tutela dei diritti delle persone con disabilità. Fratelli d'Italia vigilerà - continua il parlamentare in una nota - affinché l'esecutivo dia effettivamente seguito all'impegno e continuerà a battersi al fianco dei più fragili in questo momento di grave emergenza nazionale". (Com)