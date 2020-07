Roma: Gasparri (FI), Raggi bocciata anche dai sondaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima la bocciatura da uno studio che l’ha collocata agli ultimi posti nella classifica dei consensi; poi è arrivato il recente sondaggio che registra il no dei romani a un secondo mandato. La Raggi vive il dissenso degli elettori mostrandosi incurante delle critiche legittime per la manifesta incapacità di gestire il Comune". Lo dichiara, in una nota, Maurizio Gasparri, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Malgrado un apparente sostegno di un sodale grillino, come Alessandro Di Battista - aggiunge Gasparri - il 68 per cento dei cittadini dice no a una sua seconda candidatura. E il responso suona come un ulteriore segnale di dissenso che manifesta la contrarietà di Roma alla gestione targata M5s. La sindaca ha bloccato le stazioni ed è arrivata lei al capolinea di un’avventura i cui costi graveranno sulle famiglie romane. Il fallimento capitolino è la rappresentazione dell’implosione grillina che, oltre a mandare a fuoco gli autobus per il trasporto pubblico, ha incendiato gli animi creando una tensione sociale, oltre i limiti. La Raggi è stata già bocciata dai cittadini: lo dicono gli studi, lo confermano i sondaggi lo dimostra il dissenso ormai aperto in tutti i quartieri e Municipi di Roma. La sindaca più che pensare a una prossima ricandidatura, rassegni le dimissioni". (Com)