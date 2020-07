Giornalisti: minacciava e chiedeva soldi a Gianni Mura, arrestato estorsore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 46enne di Verona, residente in provincia di Trento, è finito agli arresti domiciliari per estorsione per aver minacciato ripetutamente e ottenuto negli ultimi anni decine di migliaia di euro dal giornalista Gianni Mura. Le indagini dei Carabinieri del nucleo investigativo di Milano sono state avviate lo scorso 21 marzo, dopo la morte del cronista, quando la moglie è venuta a conoscenza da uno stretto collaboratore di Mura che il marito da anni era vittima di un estorsore. Secondo quanto riferito dalla moglie, più di 10 anni prima Mura aveva aiutato F.G. a trovare un posto di lavoro e lo aiutava economicamente dal momento che l'uomo aveva minacciato più volte di suicidarsi. Tuttavia, col passare degli anni le richieste di denaro erano diventate sempre più incessanti ed erano spesso accompagnate da pesanti minacce di far male a lui e anche alla moglie. Dagli accertamenti sulla corrispondenza elettronica tra i due e sulle operazione bancarie di F.G. gli investigatori dell'Arma hanno ricostruito che dall'ottobre del 2018 Mura aveva corrisposto all'estorsore almeno 80mila euro.(Rem)