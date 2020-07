Regno Unito: 40,5 per cento dei diciottenni ha fatto domanda per università entro 30 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una percentuale record del 40,5 per cento di tutti i diciottenni del Regno Unito ha fatto richiesta per entrare in un'università entro il 30 di giugno. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". E' la prima volta che la percentuale di studenti che fanno richiesta prima del 30 di giugno supera il 40 per cento. La testata nota come questo dato sia estremamente positivo per il settore universitario britannico, che si è trovato in crisi a causa della pandemia di coronavirus. Per lo stesso periodo del 2019, la percentuale era del 38.9 per cento. Il numero di domande è aumentato del 17 per cento durante il picco della pandemia, tra la metà di marzo e la fine di giugno. Le richieste per i corsi di infermieristica solo aumentate del 15 per cento rispetto all'anno scorso, e per la prima volta il 25.4 per cento dei ragazzi che provengono da situazioni svantaggiate ha deciso di fare domanda per entrare all'università. Il quotidiano britannico sottolinea come rimangano dubbi riguardo al numero di studenti che cambierà idea prima di settembre, viste le probabili restrizioni che rimarranno in atto per bloccare la trasmissione del coronavirus. L'amministratore delegato del servizio di ammissione britannico Ucas Clare Marchant ha dichiarato che "le università e i college stanno delineando i loro programmi per riaccogliere gli studenti nei campus durante l'autunno. Molti hanno in programma di combinare lezioni di alta qualità online con seminari e lezioni faccia a faccia". (Rel)