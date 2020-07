Imprese: Girardi (Ance) su crediti deteriorati, aziende muoiono con piani di rientro insostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema dei crediti deteriorati è "particolarmente caro" all'Ance (Associazione nazionale dei costruttori edili) che "da anni lamenta la completa inefficacia della gestione finora avuta". Lo ha detto l'ingegner Rodolfo Girardi, vicepresidente del Centro studi Ance nel corso dell'audizione sul recupero dei crediti in sofferenza presso la commissione Finanze e Tesoro del Senato. La scelta di "cedere in blocco le posizioni deteriorate" delle aziende considerate come "meri trasferimenti non è la soluzione al problema", anzi le "cessioni massime si stanno dimostrando una metodologia rischiosa", ha spiegato Girardi. Molte imprese cedute "sono vive e continuano a lavorare sul mercato", ha osservato il rappresentante di Ance che ha aggiunto: "Applicare un piano di rientro insostenibile significa spesso decretare la morte dell'impresa che può ad esempio attraversare difficoltà temporanee che in edilizia possono durare anni". La cartolarizzazione come strumento che avrebbe dovuto facilitare la rinegoziazione del debito "è una tesi sconfessata dalal realtà", ha concluso Girardi.(Rin)