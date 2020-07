Decreto Rilancio: Fnopi, confermato ruolo protagonista degli infermieri nell’assistenza sul territorio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ora, una volta che anche il Senato avrà dato il via libera al decreto, tutto questo sarà una realtà per i cittadini e il pilastro della prevenzione e dell’assistenza e dell’equità di accesso che finora ha proceduto al ralenti potrà decollare a pieno titolo”, aggiunge Mangiacavalli. “Inoltre, si tratta di un’esigenza che si sta manifestando in modo ancora più forte nel post-Covid. Vogliamo dare il nostro contributo al Paese e lo vogliamo fare assieme a tutti gli altri professionisti della salute, consapevoli che tutte le energie dovranno essere orientate a garantire il diritto alla salute dei cittadini”, conclude la presidente Fnopi, dichiarando che la Federazione è pronta a continuare nell’interlocuzione già avviata con Governo, Regioni e Associazioni dei cittadini e pazienti per definire rapidamente i termini di operatività di questo professionista essenziale per il territorio. (Com)