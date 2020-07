Cultura: dal 14 luglio torna la realtà aumentata e virtuale di "Circo maximo experience"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 14 luglio al 13 agosto riapre al pubblico in orario serale Circo maximo experience, l'emozionante visita immersiva in realtà aumentata e virtuale del più grande edificio per lo spettacolo dell'antichità e uno dei più grandi di tutti i tempi, il Circo Massimo. Sarà aperto straordinariamente per 22 serate, dalle 18 alle 21, prima dell'inizio degli spettacoli di opera al Circo Massimo, la stagione estiva di lirica e balletto del teatro dell'Opera di Roma, che si svolgerà proprio nella grande area del Circo Massimo. Il progetto fa parte di Romarama, il nuovo programma di eventi culturali di Roma Capitale, ed è promosso da Roma Capitale assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali, organizzato da Zètema progetto cultura e realizzato da Gs Net Italia e Inglobe Technologies. La direzione scientifica è a cura della Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali. (segue) (Com)