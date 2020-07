Speciale scuola: De Cristofaro (Leu), commissario Arcuri e collaborazione ministero Salute segnali positivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le nuove competenze affidate dal decreto Semplificazione al commissario all'emergenza Domenico Arcuri c'è quella relativa al supporto per la riapertura in sicurezza delle scuole. Questo, come la stretta collaborazione con il Ministero della Salute, sono segnali positivi dell'impegno di tutto il governo per il rientro in classe delle studentesse e degli studenti e di un rinnovato rapporto tra scuola e prevenzione sanitaria." Lo scrive su Facebook il sottosegretario all'istruzione Peppe De Cristofaro. "Il commissario Arcuri avrà il compito prioritario di occuparsi degli acquisti relativi a gel, mascherine e ad ogni altra strumentazione e arredo necessari - prosegue il sottosegretario di Leu - per la riapertura in sicurezza di tutte le scuole del Paese." "Così facendo si attingerà direttamente dal fondo nazionale per l'emergenza - conclude De Cristofaro - e si potrà procedere da subito e celermente con gare e contratti, accelerando i tempi e liberando utili risorse per gli istituti scolastici." (Rin)