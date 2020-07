Speciale scuola: Libano, governo italiano riabiliterà sette istituti pubblici con finanziamento da 2 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore d'Italia a Beirut, Nicoletta Bombardiere, ha firmato con la rappresentante di Unicef in Libano, Yukie Mokuo, un accordo di finanziamento da 2 milioni di euro a sostegno del programma di riabilitazione scolastica dell'Unicef. Lo riferisce un comunicato stampa di Unicef. Il programma mira a migliorare l'ambiente di apprendimento nelle scuole pubbliche di tutto il Libano, con particolare attenzione alle comunità più vulnerabili. L'intervento sostiene le scuole pubbliche libanesi più bisognose e utilizza gli standard del ministero dell’Istruzione e dell’educazione superiore (Mehe) per la riabilitazione e la sicurezza delle scuole pubbliche a beneficio dei bambini iscritti all’asilo e alla scuola dell’obbligo. Una componente significativa della riabilitazione scolastica garantirà la presenza di acqua, servizi igienico-sanitari e strutture per l'igiene nelle scuole, oltre a soddisfare gli standard di accessibilità che faciliteranno l'inclusione dei bambini con disabilità. (Res)