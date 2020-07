Speciale scuola: Casale Monferrato, servizi scolastici ampliati online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si amplia l’offerta di servizi online del Comune di Casale Monferrato: dal 15 luglio sul portale dedicato ai genitori di alunni iscritti nelle scuole cittadine saranno attive nuove e interessanti funzionalità. Se fino ad oggi il Portale genitori (www2.eticasoluzioni.com/casalemportalegen) era dedicato al servizio di refezione scolastica, da metà mese si potranno anche effettuare le iscrizioni e i pagamenti delle rette dei nidi d’infanzia comunali o del pre, post e pomeriggi scuola, e non solo. "Da un unico portale – ha spiegato l’assessore Gigliola Fracchia – i genitori potranno controllare e tenere sotto controllo tutti i servizi scolastici. Comodamente dal proprio computer si potranno infatti gestire in autonomia tutti i servizi ai quali si è interessati: compilare la modulistica necessaria, aggiornare i dati anagrafici o di reddito (Isee), stampare tutti i documenti riferiti al proprio figlio, come ad esempio la domanda d'iscrizione compilata, le lettere informative e la dichiarazione per le detrazioni fiscali, oppure effettuare pagamenti in modo semplice e immediato". Tra le nuove funzioni, che permetteranno di creare un sistema di gestione complessiva di tutti i servizi scolastici offerti alle famiglie, particolare rilevanza avrà sicuramente la possibilità di iscrizioni online, evitando code agli uffici e garantendo l’aggiornamento in tempo reale dei flussi di iscrizione. Inoltre si avrà la possibilità di attivare il carrello PagoPA per refezione, nidi d'infanzia e servizi scolastici secondari attivi sul sistema. (Rpi)