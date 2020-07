Speciale scuola: Gelmini (FI), grave seggi nelle aule, governo condanna ragazzi a stop immediato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a "Timeline", su Skytg24, ha criticato la politica dell'esecutivo sulla scuola. "Sulla scuola viviamo un caos non ascrivibile alla sola Azzolina, è tutto il governo ad aver fallito", ha sottolineato la parlamentare che ha aggiunto: "Adesso tra poche settimane dovremo riaprire le aule e in vista di settembre mancano 250 mila docenti, stiamo assistendo alla fuga di dirigenti scolastici da Nord a Sud e, la cosa più grave, l'esecutivo ha deciso che il 20 e 21 settembre i seggi per le elezioni regionali e comunali saranno allestiti negli istituti". Secondo l'esponente di FI, "è stata ignorata la proposta di Forza Italia che chiedeva di votare in luoghi alternativi - palestre, caserme, poste - e così i nostri ragazzi torneranno in classe a metà settembre e dopo un paio di giorni dovranno subire un nuovo stop per le elezioni. Una cosa gravissima, denunciata giustamente anche dai presidi - ha concluso Gelmini -, della quale il governo si assumerà tutte le responsabilità". (Rin)