Speciale scuola: Sbrollini (Iv), con i presidi per seggi elettorali fuori dalle classi

- La senatrice Daniela Sbrollini, candidata presidente del Veneto con Italia viva, Psi e civismo, sottolinea: "Oggi anche i presidi hanno condiviso la mia proposta di comporre subito la lista di tutte le sedi dove svolgere le elezioni a settembre senza chiudere le scuole appena aperte il 14 settembre. Sono fiduciosa - continua la parlamentare in una nota - che anche grazie alla battaglia che solo noi stiamo facendo da mesi e che io ho portato avanti da settimane il governo possa affrontare questo problema a tutela di studenti e famiglie. In direzione opposta va invece la destra che non ha mai risposto, insieme alla sinistra, alla mia proposta di risolvere insieme la questione. E in più oggi leggiamo sui giornali che la stessa destra attraverso il sindaco di Venezia ha addirittura proposto la riapertura delle scuole un mese dopo, il 10 ottobre, per privilegiare le elezioni rispetto al diritto allo studio". Secondo l'esponente di Iv, "questa vicenda dimostra nei fatti e non a parole perché noi siamo l'unica vera alternativa alla Lega che governa da 25 anni il Veneto e alla sinistra che è opposizione da 25 anni. Entrambe, Lega e sinistra, su questa vicenda assurda delle voto nelle scuole, sono solo capaci di protestare o di avanzare idee generiche o addirittura di chiedere alle famiglie venete un mese di sacrificio per loro e i bambini - conclude Sbrollini - piuttosto che trovare concretamente le sedi alternative dove fare le elezioni". (Com)