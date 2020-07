Speciale scuola: Lena (Lega), mio pensiero alle 51 vittime innocenti scuolabus dirottato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale leghista Federico Lena, cremonese, in una nota commenta la requisitoria del pm di Milano sullo scuolabus dirottato. "I fatti ci hanno dato ragione: il rapimento di cinquantun bambini cremaschi da parte del senegalese Sy non fu solo sequestro, ma sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione", osserva Lena. "I soliti buonisti - prosegue il leghista - volevano darci a intendere che l'autore fosse un semplice disadattato incapace di intendere e volere. Oggi il pm di Milano Luca Poniz, chiedendo il massimo della pena, ha contestato questa versione: il dirottatore del bus di San Donato era perfettamente lucido, il suo gesto è stato premeditato ed accuratamente pianificato e soprattutto ha agito per motivi ideologici". "In attesa del verdetto finale, il mio pensiero va ai cinquantun ragazzini, vittime innocenti coinvolte, che ben difficilmente dimenticheranno quest'allucinante esperienza", conclude Lena. (Com)