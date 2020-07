Regno Unito: catena farmaceutica Boots taglia 4 mila posti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La catena di farmacie e di vendita di prodotti di bellezza Boots taglierà 4 mila posti di lavoro nel Regno Unito in seguito ad un crollo nel numero di clienti. Lo riporta la stampa britannica. La catena taglierà quindi il 7 per cento del suo personale tra negozi e uffici centrali e chiuderà 48 negozi di ottica nel Regno Unito. Boots ha comunicato che durante la quarantena più di 100 negozi nelle città, nelle stazioni e negli aeroporti hanno abbassato le saracinesche. Gli acquisti online dei prodotti della catena sono aumentati del 78 per cento durante la pandemia di coronavirus, e Boots ha comunicato che intende investire maggiormente in questi servizi. Il direttore amministrativo di Boots del Regno Unito, Sebastian James, ha dichiarato che "le proposte annunciate oggi costituiscono un'azione decisa per accelerare il nostro programma di trasformazioni, che permetterà a Boots di continuare il suo ruolo fondamentale nel sistema sanitario britannico, e assicurerà una crescita proficua nel lungo termine". Il direttore amministrativo ha detto di rendersi conto che i tagli sui posti di lavoro provocheranno situazioni difficili per gli impiegati, ma ha assicurato che la società farà tutto il possibile per sostenerli. "Stiamo costruendo una Boots più forte e più moderna per i nostri clienti, pazienti e colleghi", ha detto James. (Rel)