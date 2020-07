Speciale energia: Germania, da fine luglio primi aiuti ponte per Pmi contro la crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I primi aiuti ponte del governo federale per sostenere le piccole e medie imprese (Pmi) colpite dalla crisi del coronavirus verranno erogati dall'ultima settimana di luglio. E' stato attivato infatti il portale del ministero dell'Economia e dell'Energia per la presentazione delle relative richieste, che dovrebbero giungere dalla prossima settimana. È quanto dichiarato dal titolare del dicastero, Peter Altmaier, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. Con una spesa prevista 24,6 miliardi di euro, gli aiuti ponte per le Pmi rientrano nel piano di stimolo del governo federale da 130 miliardi di euro per il 2020-2021. L'obiettivo è sostenere la domanda interna contro la crisi. Le sovvenzioni, che non dovranno essere restituite, possono ammontare fino a un massimo di 150 mila euro, erogati in tre rate mensili da 50 mila euro da luglio a settembre per garantire alle imprese “sicurezza fino all'autunno”, come affermato da Altmaier. I primi pagamenti sono previsti nell'ultima settimana di questo mese. Al fine prevenire gli abusi, la domanda per gli aiuti dovrà essere presentata dai commercialisti e revisori di conti delle imprese. L'erogazione dei sussidi è subordinata a determinate condizioni. In primo luogo, le aziende devono avere un fatturato annuo fino a 750 milioni di euro. L'ammontare della sovvenzione si basa poi sulle perdite subite dalle società rispetto alle vendite del 2019. In particolare, gli aiuti ponte coprono l'80 percento dei costi fissi in caso di un calo delle vendite superiore al 70 percento. Il rapporto sale al 70 percento dei costi fissi in caso di un calo del fatturato tra il 50 e il 70 per cento delle vendite. Se il fatturato è diminuito tra il 40 e il 50 per cento, il sussidio copre il 40 per cento dei costi fissi. Le aziende con meno di cinque dipendenti possono ottenere un massimo di novemila euro. Sei lavoratori sono meno di dieci, la cifra aumenta fino a 15 mila euro. Le società che hanno tra 11 e 249 dipendenti potranno ricevere fino a 150 mila euro. (Geb)