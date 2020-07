Speciale energia: Patuanelli, incidere su vincoli che bloccano investimenti in economia verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa emergenza è stata un acceleratore dei processi, in un percorso attivo da anni, rispetto al vedere l'economia verde come parte di un sistema industriale, un sistema economico che può portare benefici per il paese". Lo ha affermato il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, rispondendo ad un'interrogazione sulle iniziative in materia di sviluppo delle energie rinnovabili nell'ambito del Piano nazionale integrato energia e clima. "Non bastano gli incentivi economici ma bisogna incidere sui vincoli che bloccano gli investimenti", ha aggiunto. (Rin)