Speciale difesa: Turchia-Regno Unito, per Cavusoglu Londra e Ankara concordi su soluzione politica in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia e il Regno Unito sono concordi sulla necessità di una soluzione politica in Libia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu dopo la visita a Londra, come riferito dall'agenzia stampa governativa "Anadolu". Cavusoglu ha incontrato a Londra sia l'omologo Dominic Raab che il premier Boris Johnson, con i quali si sono discussi le relazioni bilaterali post-pandemia, un accordo bilaterale di libero commercio post-Brexit, la cooperazione nel settore turistico, l'industria della difesa e dossier d'attualità regionale e internazionale, tra cui Libia, Siria e Nato. Cavuosglu ha sottolineato che Turchia e Regno Unito coopereranno in molti settori e che "anche se il Regno Unito lascerà l'Unione europea, rimarrà uno dei partner più importanti del continente europeo". Il capo della diplomazia turca ha inoltre affermato di avere discusso un accordo su un regime di visti per uomini d'affari turchi che li preserverebbe da possibili effetti in tale ambito a seguito di Brexit. Cavusoglu ha anche presentato al premier britannico l'invito del presidente Recep Tayyip Erdogan a recarsi in Turchia. (Tua)