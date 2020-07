Speciale difesa: ministro Polonia, Fort Trump non è a rischio in caso di vittoria di Biden a presidenziali Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli accordi tra Polonia e Stati Uniti, inclusa la possibilità che sorga una base militare permanente in territorio polacco, non sono a rischio in caso di vittoria del candidato dei democratici, Joe Biden, alle presidenziali. Lo ha detto il ministro della Difesa polacco, Mariusz Blaszczak, commentando le perplessità espresse nei giorni scorsi dall'ex premier e attuale presidente del Partito popolare europeo (Ppe) Donald Tusk. Blaszczak ha parlato all'emittente "Polskie Radio", sottolineando che "la presenza militare Usa in Polonia è maggiore di quella dei tempi di Tusk. Allora c'erano 200-300 militari, oggi ce ne sono 5 mila e aumenteranno". "In numerose visite al Congresso degli Stati Uniti ho parlato con i politici del Partito repubblicano, ma anche di quello democratico e non c'è alcun rischio. Sono timori sollevati dai politici di Piattaforma civica (Po)", ha aggiunto il ministro. (Vap)