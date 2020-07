Serbia: Vucic ribadisce che "lo Stato difenderà la pace", ma polemiche su violenze polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato "difenderà la pace" in Serbia: lo ha dichiarato oggi il presidente serbo Aleksandar Vucic sul profilo Instagram "Il futuro della Serbia". "Cari cittadini, vi ho promesso che sapremo difendere la pace e la stabilità nonostante gli attacchi violenti e criminali degli 'hooligans' per i quali siamo tutti scioccati", ha scritto Vucic commentando così le proteste avvenute in questi giorni a Belgrado e nelle altre principali città del paese. Sono 19 i poliziotti e 17 i dimostranti che hanno avuto bisogno di cure mediche questa notte presso il Pronto soccorso di Belgrado a causa delle proteste scoppiate per la secondo sera consecutiva. Le manifestazioni sono avvenute per la prima volta nella sera del 7 luglio dopo l'annuncio da parte di Vucic che sarebbe stato reintrodotto il coprifuoco nella capitale serba contro il coronavirus. I cittadini intervistati da alcune emittenti locali hanno accusato le autorità di aver allentato le misure a maggio per consentire la convocazione di elezioni parlamentari e di avere permesso in questo modo un aumento esponenziale dei contagi, aumento che si vorrebbe adesso limitare con un nuovo coprifuoco da imporre alla cittadinanza. (segue) (Seb)