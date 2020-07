Serbia: Vucic ribadisce che "lo Stato difenderà la pace", ma polemiche su violenze polizia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura e il Difensore civico hanno ieri avviato delle indagini separate sulla base di due denunce per abusi e torture dopo la diffusione del video che mostra i poliziotti picchiare con i manganelli i cittadini seduti sulla panchina. Nella serata di ieri il ministro dell'Interno Nebojsa Stefanovic, a protesta in corso, ha tenuto una conferenza stampa straordinaria in cui ha dichiarato che "è chiaro che qualcuno vuole prendere il potere con la forza e contro la volontà del popolo" attraverso le manifestazioni di piazza. Lo stesso concetto è stato ribadito oggi dal ministro della Difesa Aleksandar Vulin che ha dichiarato, attraverso una nota del suo dicastero, che per le strade si assiste "al tentativo di prendere il potere con la forza" e ha parlato di un vero e proprio tentativo di "colpo di Stato" oltre che di provocare una "guerra civile". (segue) (Seb)