- Per Maria Elena Boschi, deputata di Italia viva, "il vero costo della politica oggi non sono i vitalizi che noi non percepiremo" o "le auto blu" quanto "non decidere da parte di chi ha responsabilità di decidere o di sbagliare". La parlamentare Iv lo ha detto in Aula nel corso delle dichiarazioni di voto sul decreto Rilancio. "E' tempo di agire, è tempo di non rinviare le scelte". (Rin)