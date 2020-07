Decreto Rilancio: Boschi, Iv vota sì per dare speranza a nostri figli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maria Elena Boschi, deputata di Italia viva, ha rimarcato che "oggi abbiamo una grande alleata, un'alleata in più, è l'Europa. I sovranisti si devono rassegnare che la globalizzazione serve", ha aggiunto in Aula nel corso delle dichiarazioni di voto sul decreto Rilancio. "Se chiudi le frontiere e alzi muri il nostro Paese non diventa solo più povero, ma anche più triste". Occorre "mettere al centro l'interesse del Paese e non le polemiche. Italia viva - ha concluso Boschi - voterà sì al provvedimento per costruire un Paese in cui i nostri figli possono immaginare di avere una speranza". (Rin)