Terzo settore: Zampa (Pd), bene istituzione banca dati presso ministero Salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’istituzione di una banca dati per le associazioni del Terzo settore presso il ministero della Salute è "una bella notizia che accolgo con molta soddisfazione". Lo dichiara in una nota la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa. "Le relazioni istituzionali con il mondo del volontariato che opera nel campo della salute rappresentano un obiettivo strategico per questo Ministero e una risorsa molto preziosa: dalla tutela e promozione della salute della donna a quella dell’infanzia, dall’Aids-Hiv ai trapianti e donazione del sangue, dalle malattie rare alla sicurezza alimentare". (segue) (Com)