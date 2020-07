Sicurezza: Pianese (Coisp), a Roma servono con urgenza nuovi commissariati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma servono con urgenza nuovi commissariati. È quanto afferma in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp. "Il decreto del capo della Polizia - spiega Pianese - che istituirà i Distretti di pubblica sicurezza a Roma e che consentirà l'apertura di nuovi commissariati a Castelverde, Portuense e Ladispoli nonché di un posto di Polizia a Corviale, consentirà finalmente una migliore copertura del territorio della Capitale dove la presenza dei presidi della Polizia di Stato è sostanzialmente immutata dal 1954 a oggi. In occasione dell'esame congiunto della bozza di decreto, richiesto dal Coisp, abbiamo peraltro chiesto l'apertura di un commissariato nell'area a sud della provincia di Roma - prosegue Pianese -, nonostante la presenza sempre più massiccia di organizzazioni criminali e della criminalità predatoria, nei 60 chilometri tra Roma e il commissariato di Anzio-Nettuno non ci sono presidi della Polizia di Stato. È indispensabile - conclude - assicurare ai cittadini una sempre maggiore tutela della loro sicurezza".(Com)