Turchia: esplosione fuochi d’artificio a Sakarya, almeno tre morti

- E’ di almeno tre morti e sei feriti il bilancio provvisorio un'esplosione che ha avuto luogo stamani nei pressi della stessa fabbrica di fuochi d'artificio nel nord-ovest della Turchia in cui il 3 luglio si è già verificato un episodio simile. Lo riferisce il quotidiano turco “Yeni Safak”, citando il ministero dell’Interno. L'esplosione ha coinvolto un camion che trasportava fuochi d'artificio rimasti precedentemente inesplosi e che dovevano essere fatti brillare. Le vittime sono tre gendarmi deceduti in seguito alle ferite riportate. Nello stabilimento presso la cittadina di Hendek, nella provincia di Sakarya, si trovavano circa 150 lavoratori. L'esplosione del 3 luglio scorso ha ucciso sette persone e ferite almeno 117. Il 7 luglio, quattro persone responsabili della sicurezza nello stabilimento sono stati arrestati con le accuse di strage colposa. Il ministro dell’Interno, Suleyman Soylu, si è recato nel distretto per indagare su quanto accaduto. (Res)