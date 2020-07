Fisco: Donno e Grimaldi (M5s), approvato Odg per regime forfettario partita Iva fino a cento mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato approvato un Ordine del Giorno, condiviso con i colleghi del Movimento 5 Stelle in commissione Bilancio e firmato anche dalle opposizioni, che impegna il governo a estendere il regime forfettario per le partite Iva fino a cento mila euro nei prossimi provvedimenti e, al contempo, applicare un'imposta sostituiva del 20 per cento per i ricavi dai 65 mila ai 100 mila euro. Lo dichiarano Leonardo Donno, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Bilancio, e Nicola Grimaldi, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera. "Un primo passo verso una riduzione delle tasse per i lavoratori autonomi e le piccole attività, duramente colpiti dalla crisi da covid-19", aggiunge. (Rin)