Cultura: a Milano la Fabbrica del Vapore ospita la rassegna “Vapore d'estate”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino al 30 settembre la Fabbrica del Vapore ospita la rassegna “Vapore d'estate” con tantissimi appuntamenti organizzati dai laboratori attualmente residenti, sostenuti nella realizzazione dal Comune di Milano nell'ambito del progetto “Spazi al Talento”. La rassegna si snoda in diversi spazi della Fabbrica, al chiuso e all'aperto, e propone eventi di musica, danza, teatro e arti visive capaci di esprimere le peculiarità di tutti e dieci i laboratori promotori che operano in diverse discipline delle arti visive e performative e che, nel 2019, hanno unito le proprie progettualità per costruire la rete Ats Vapore, che ha come capofila Fattoria Vittadini. Cinque i percorsi tematici della rassegna “Vapore d'estate”: musica classica contemporanea, musica jazz/swing/pop, danza, teatro e cinema. Tutti gli eventi sono fruibili gratuitamente ma con prenotazione obbligatoria. (Com)