India: Jammu e Kashmir, ministro Difesa inaugura sei ponti “di importanza strategica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa dell’India, Rajnath Singh, ha inaugurato oggi, con una cerimonia virtuale, sei ponti nel Territorio dell’Unione di Jammu e Kashmir, vicino al confine internazionale e alla linea di controllo, la demarcazione militare, non corrispondente al confine internazionale, che separa il Kashmir indiano da quello pakistano. I ponti – due sull’arteria Tarnah-Nallah nel distretto di Kathua e quattro sulla Akhnoor-Pallanwala nel distretto di Jammu, lunghi dai 30 ai 300 metri – sono “di importanza strategica” e sono stati costruiti dall’Organizzazione delle strade di frontiera (Bro) “in un tempo record”, riferisce un comunicato del ministero della Difesa. Singh si è complimentato con la Bro, che fa capo al suo dicastero, per il lavoro svolto in luoghi e condizioni meteorologiche difficili e ha sottolineato che strade e ponti sono “la linfa vitale di qualsiasi nazione” e svolgono un ruolo vitale nello sviluppo socio-economico delle regioni remote, oltre a servire alla mobilità delle forze armate. L’esponente del governo ha aggiunto che “tenendo conto delle necessità della popolazione del Jammu e Kashmir e delle forze armate”, sono in cantiere anche molti altri progetti che saranno annunciati prossimamente e che circa mille chilometri di strade sono attualmente in costruzione nella regione di Jammu. (segue) (Inn)