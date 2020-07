India: Jammu e Kashmir, ministro Difesa inaugura sei ponti “di importanza strategica” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolare della Difesa, che l’altro ieri ha avuto una riunione col responsabile della Bro, Harpal Singh, sui progetti in corso, in particolare ai confini, ha rivendicato che negli ultimi due anni l’Organizzazione ha costruito oltre 2.200 chilometri di strade e ha assicurato che allo sviluppo infrastrutturale continueranno a essere destinate risorse sufficienti, nonostante l’epidemia di coronavirus. Singh ha precisato anche che nell’anno fiscale 2019-20 è stato eseguito il 30 per cento di lavori in più rispetto all’esercizio 2018-19 e che il bilancio annuale della Bro, compreso tra 33 e 46 miliardi di rupie (389-543 milioni di euro circa) negli anni 2008-16, è salito a 80,5 miliardi di rupie (oltre 950 milioni di euro) nel 2019-20 e dovrebbe arrivare a 118 miliardi di rupie (quasi 1,4 miliardi di euro) nell’esercizio in corso. (segue) (Inn)