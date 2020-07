Turismo: Coldiretti, 10 milioni di turisti in meno in Italia a giugno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Completamente bloccati – precisa la Coldiretti – gli arrivi dei turisti provenienti da Paesi come Giappone, Cina e Stati Uniti mentre segnali ancora troppo deboli arrivano da Germania e Nord Europa. Una assenza pesante con i viaggiatori provenienti dagli Usa che – sottolinea la Coldiretti – sono i turisti fuori dai confini europei i più affezionati all’Italia ma che non sono rientrati nell'elenco dei paesi extracomunitari ammessi all'ingresso dal 1° luglio. (segue) (Com)