Turismo: Coldiretti, 10 milioni di turisti in meno in Italia a giugno (3)

- Per quanto riguarda i turisti italiani, l’Italia è di gran lunga la destinazione preferita che - continua la Coldiretti - è scelta come meta dal 93 per cento rispetto all’86 per cento dello scorso anno. La novità di quest’estate sta anche nel fatto che - continua la Coldiretti - 1 italiano su 4 (25 per cento) ha scelto una destinazione vicino casa, all’interno della propria regione di residenza. Se la spiaggia - spiega Coldiretti - resta la meta preferita, cresce il turismo di prossimità con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città. (segue) (Com)