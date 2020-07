Lombardia: indagini su caso camici, non fu donazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sarebbe stata una donazione bensì una fornitura, l'offerta da parte della "Dama spa", azienda di cui la moglie del governatore Attilio Fontana una quota del 10 per cento, a "Aria spa", la centrale acquisti di Regione Lombardia, di consegnare 82.000 camici, copricapi e calzari sanitari per un valore (poi mai liquidato) di 513.000 euro. Sarebbe questa una delle prime risultanze dell'inchiesta della Procura di Milano per turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente in merito all'affidamento diretto, durante l'emergenza coronavirus, della fornitura dei dpi, tramutata poi in donazione benefica a Palazzo Lombardia, che ha portato all'iscrizione come indagati dell'imprenditore Andrea Dini, gestore della società "Dama spa" e cognato di Fontana, e Filippo Bongiovanni, direttore generale di "Aria spa". Nel frattempo oggi, dopo che ieri sono stati sentiti come persone informate sui fatti l'assessore regionale all'Ambiente Raffaele Cattaneo e il presidente di "Aria spa" Francesco Ferri, continuano le audizioni davanti ai pm Furno-Scalas-Filippini, titolari dell'indagine. (Rem)