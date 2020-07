Corea del Sud: scomparso il sindaco di Seul Park

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Seul, in Corea del Sud, ha annunciato di aver intrapreso le ricerche del sindaco della capitale, Park Won-soon, di cui si sono perse le tracce da diverse ore. La figlia di Park ha denunciato al scomparsa del sindaco alle 17.17 di oggi (ora locale), affermando che il primo cittadino aveva lasciato l’abitazione alcune ore prima, pronunciando parole interpretabili come un commiato. Da allora il telefono cellulare di Park non risulta raggiungibile. La Polizia ha mobilitato droni e unità cinofile nel tentativo di individuare il sindaco. (Git)